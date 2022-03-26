 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В июле начнётся показ попаданческого фэнтези «Жизнь перерождённого мудреца в другом мире» Он возвращается! Первые кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби» Горячо! Новая страстная история любви в трейлере второго сезона «Бриджертонов» Warner Bros. тоже не скорбит о своей прокатной паузе в России
6
СЕРИАЛЫ
2 045
 
Прямая ссылка на новость:

Новая загадка! Второй сезон комедии «Убийства в одном здании» получил дату выхода, синопсис и Кару Делевинь

Самая ламповая комедия прошлого года «Убийства в одном здании» с дрим-тим в лице Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта настолько пришлась по вкусу зрителям, став самой популярной на Hulu, что тянуть просто не было смысла. Продолжение выйдет даже раньше, чем можно было предположить, уже 28 июня, о чём и поспешила сообщить лидирующая троица:

Во втором сезоне к Гомес, Мартину и Шорту присоединятся Кара Делевинь, Майкл Рапапорт и уже знакомый зрителям Натан Лейн.

Согласно официальному синопсису, после шокирующей смерти председателя «Арконии» Чарльз, Оливер и Мэйбл пытаются разоблачить таинственного убийцу. Но возникают три досадных осложнения: троица публично замешана в убийстве, у них появляется конкурирующий подкаст, а все соседи убеждены, что именно они совершили преступление. К просмотру обязательно!

Теги
ВидеоУбийства в одном здании
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

4Hulu продлил на второй сезон свою самую популярную комедию со 100% свежести на Rotten Tomatoes 7«Убийства» на «Оскаре»: Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт могут стать ведущими церемонии

Тоже интересно

Далее на КГ

18
Майор Гром возвращается — в Санкт-Петербурге стартовали съёмки приквела
 8
Руперт Гринт завязал с актёрской карьерой после «Гарри Поттера», чтобы продавать мороженое
 15
Худший фильм Брюса Уиллиса, Джаред Лето и другие победители «Золотой малины 2022»
 0
КГ играет: Banner Saga, часть 2
 10
Тоби Магуайр восхищён игрой Тома Холланда в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
 5
Всё ещё как Subnautica в облаках: Forever Skies получил расширенный трейлер
 7
Режиссёр «Морбиуса» слил секреты фильма в интервью!
 3
Disciples: Liberation получила дополнение Paths to Madness
 8
Без лишних сантиментов: Джеймсу Макэвою совершенно наплевать на Профессора Икс
 39
«Брат» и «Брат 2» вышли в отечественный прокат. Результат вас удивит
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 437: Биг Мак в поисках злодея
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 508: «Глубокие воды», «На западном фронте без перемен»
 
0Ноль кадров в секунду – 414: Binding of Elder Ring
 
8ЕВА – 469: Фантомная грудь и вампирский стояк
 
0Телеовощи – 436: Горец и предубеждение
Ещё
ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru