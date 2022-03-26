Новая загадка! Второй сезон комедии «Убийства в одном здании» получил дату выхода, синопсис и Кару Делевинь

Самая ламповая комедия прошлого года «Убийства в одном здании» с дрим-тим в лице Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта настолько пришлась по вкусу зрителям, став самой популярной на Hulu, что тянуть просто не было смысла. Продолжение выйдет даже раньше, чем можно было предположить, уже 28 июня, о чём и поспешила сообщить лидирующая троица:

Во втором сезоне к Гомес, Мартину и Шорту присоединятся Кара Делевинь, Майкл Рапапорт и уже знакомый зрителям Натан Лейн.

Согласно официальному синопсису, после шокирующей смерти председателя «Арконии» Чарльз, Оливер и Мэйбл пытаются разоблачить таинственного убийцу. Но возникают три досадных осложнения: троица публично замешана в убийстве, у них появляется конкурирующий подкаст, а все соседи убеждены, что именно они совершили преступление. К просмотру обязательно!