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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Убийства» на «Оскаре»: Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт могут стать ведущими церемонии

Источник: Hulu

Комедия «Убийства в одном здании» не только собрала под одной крышей Стива Мартина, Селену Гомес и Мартина Шорта, покорила зрителей и стала самой популярной на Hulu — её амбиции куда серьёзнее. Уже есть номинации на «Золотой Глобус», премии Гильдии актёров и сценаристов — почему бы не замахнуться на «Оскар». Не получать, так раздавать.

Буквально пару дней назад президент ABC Entertainment и Hulu Originals Крейг Эрвих сообщил, что впервые за три года у церемонии вручения «Оскаров» будет ведущий, а сейчас признался, что рассматривает в этом качестве Гомес, Мартина и Шорта:

Это культовое трио. Мы знаем это, потому что это наша самая просматриваемая комедия за всё время. Все их любят. Если бы они стали ведущими, это было бы прекрасно. Тем не менее, мы рассматриваем многих талантливых артистов. Мы сейчас обсуждаем это с Уиллом Паркером (продюсером «Оскара») и Академией.

Это вам, конечно, не Том Холланд — эти ещё и играть умеют (в большинстве своём). К тому же Мартин уже вёл «Оскар», трижды, ну а их химия сомнению в принципе не подвергается.

Церемония в этом году пройдёт 27 марта, так что у организаторов ещё есть немного времени, чтобы принять это сложное решение.

Комментарии (3)

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