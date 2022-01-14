Номинанты SAG Awards: «Йеллоустоун», «Игра в кальмара» и другие неожиданности

Гильдия актёров огласила номинантов своей ежегодной премии SAG Awards и впервые подобной чести удостоился неанглоязычный сериал — ставшая мировым феноменом «Игра в кальмара» отличилась и здесь, причём сразу в трёх номинациях (включая главную). К неожиданностям (приятным) также можно отнести «Йеллоустоун», претендующий на звание лучшей драмы.

Лидируют же по числу упоминаний «Наследники» и «Тед Лассо» (по пять), следом за которыми расположилось «Утреннее шоу» от Appel TV+ (четыре).

Лучший актёрский состав драматического сериала

Лучший актёр драматического сериала

Лучшая актриса драматического сериала

Лучший актёр комедийного сериала

Лучшая актриса комедийного сериала

Лучший актёрский ансамбль комедийного сериала

Лучший актёр мини-сериала или телефильма:

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма