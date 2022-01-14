Номинанты SAG Awards: «Йеллоустоун», «Игра в кальмара» и другие неожиданности

Гильдия актёров огласила номинантов своей ежегодной премии SAG Awards и впервые подобной чести удостоился неанглоязычный сериал — ставшая мировым феноменом «Игра в кальмара» отличилась и здесь, причём сразу в трёх номинациях (включая главную). К неожиданностям (приятным) также можно отнести «Йеллоустоун», претендующий на звание лучшей драмы.
Лидируют же по числу упоминаний «Наследники» и «Тед Лассо» (по пять), следом за которыми расположилось «Утреннее шоу» от Appel TV+ (четыре).
Лучший актёрский состав драматического сериала
- Наследники»
- «Игра в кальмара»(/tv/squidgame/)
- «Утреннее шоу»(/tv/morningshow/)
- «Рассказ служанки»
- «Йеллоустоун»(/tv/yellowstone/)
Лучший актёр драматического сериала
- Брайан Кокс («Наследники»(/tv/succession/))
- Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»(/tv/squidgame/))
- Джереми Стронг («Наследники»(/tv/succession/))
- Киран Калкин («Наследники»(/tv/succession/))
- Билли Крудап («Утреннее шоу»(/tv/morningshow/))
Лучшая актриса драматического сериала
- Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»(/tv/morningshow/))
- Сара Снук («Наследники»(/tv/succession/))
- Риз Уизерспун («Утреннее шоу»(/tv/morningshow/))
- Чон Хо Ён («Игра в кальмара»(/tv/squidgame/))
Лучший актёр комедийного сериала
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»(/tv/tedlasso/))
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Майкл Дуглас («Метод Комински»)
- Бретт Голдстин («Тед Лассо»(/tv/tedlasso/))
Лучшая актриса комедийного сериала
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Эль Фаннинг («Великая»)
- Ханна Уоддингхэм («Тед Лассо»(/tv/tedlasso/))
- Сандра О («Кафедра»)
- Джуно Темпл («Тед Лассо»(/tv/tedlasso/))
Лучший актёрский ансамбль комедийного сериала
- «Великая»
- «Хитрости»
- «Метод Комински»
- «Тед Лассо»(/tv/tedlasso/)
- «Убийства в одном здании»
Лучший актёр мини-сериала или телефильма:
- Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
- Майкл Китон («Ломка»)
- Юэн Макгрегор («Холстон»)
- Эван Питерс («Мейр из Исттауна»)
- Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»)
Лучшая актриса мини-сериала или телефильма
- Маргарет Куэлли («Уборщица. История матери-одиночки»)
- Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
- Синтия Эриво («Гений: Арета»)
- Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
- Джин Смарт («Мейр из Исттауна»)
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