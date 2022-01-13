 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Самый масштабный фильм Netflix выйдет летом 2022 года КГ играет: Tormented Souls Павел Прилучный и Ирина Розанова распределяют души в трейлере комедии «Предпоследняя инстанция» Оконфузились: создатели «Возвращения в Хогвартс» забыли, как выглядит Гермиона Если у них нет «Морбиуса», пусть смотрят «Венома 2»!
1
СЕРИАЛЫ
276
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Мортал Комбат» сыграет Толю во втором сезоне фэнтези «Тень и кость»

Источник: Netflix

Гриши, Толи, Николаи и другие волшебные жители Равки и близлежащих территорий. На днях стартовали съёмки второго сезона царьпанк-фэнтези «Тень и кость» по книжной серии за авторством Ли Бардуго. И настало время познакомиться со свежим пополнением основного каста. В продолжение записались (на фото — слева направо) Льюис Тан («Мортал Комбат»), Анна Леонг Брофи («Следы»), Патрик Гибсон («ОА») и Джек Вулф («Ведьмак»).

Тан сыграет Толю Юл-Батаара, а Леонг Брофи — его сестру-близнеца Тамару Кир-Батаар; они оба Гриши-сердцебиты, обладающие способностью воздействовать на внутренние органы человека. Гибсон сыграет бывшего короля Равки Николая Ланцова, а Вулфу досталась роль подрывника Уайлена Хендрикса

В приключенческом фэнтези, вдохновлённом историей Российской империи, юная сирота Алина Старков открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти родную Равку, отсечённую от мира Тенистым Каньоном с кошмарными монстрами. Но достичь желаемого непросто, когда вокруг враги и манипуляторы, а даром ещё нужно научиться владеть.

Шоураннерами значатся Эрик Хайссерер («Прибытие») и Деган Фриклинд («Во тьме»). В сериале снимаются Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс. Бардуго и Шон Леви («Очень странные дела») — исполнительные продюсеры экранизации.

Теги
КастингТень и костьNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

31Пролог «Этерны» раскрывает предысторию событий фэнтези-саги по романам Веры Камши (видео) 15Второй сезон фэнтези «Тень и кость» ушёл в производство — съёмки начались вчера

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Мать и дочь Шэрон Стоун и Кейли Куоко на съёмках второго сезона «Бортпроводницы» (фото)
 2
Sony планирует бороться с дефицитом PS5, выпустив больше PS4
 2
У новой части The Settlers появилась дата выхода
 3
Том Холланд и остальные искатели приключений на свежем постере экшена «Анчартед»
 1
Растёт актёрский ансамбль «Бэтгёрл», но кино понятнее не становится
 2
Ноль кадров в секунду. Выпуск 403: Шрайер против Левина
 0
В этом году выйдет оригинальный аниме-проект, в создании которого участвует режиссёр «Кода Гиаса»
 0
КГ играет: Tormented Souls
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 0
На Netflix за пределами Японии появилась третья часть эпизодов второго аниме «Король шаманов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 403: Шрайер против Левина
 
9ЕВА
 
 
1Телеовощи – 426: Деды и бубубен
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 497: «Ёлки 8», «Энканто», «Французский вестник»
 
5Телеовощи – 425: Боба Фетт среднего возраста
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru