Звезда «Мортал Комбат» сыграет Толю во втором сезоне фэнтези «Тень и кость»

Гриши, Толи, Николаи и другие волшебные жители Равки и близлежащих территорий. На днях стартовали съёмки второго сезона царьпанк-фэнтези «Тень и кость» по книжной серии за авторством Ли Бардуго. И настало время познакомиться со свежим пополнением основного каста. В продолжение записались (на фото — слева направо) Льюис Тан («Мортал Комбат»), Анна Леонг Брофи («Следы»), Патрик Гибсон («ОА») и Джек Вулф («Ведьмак»).

Тан сыграет Толю Юл-Батаара, а Леонг Брофи — его сестру-близнеца Тамару Кир-Батаар; они оба Гриши-сердцебиты, обладающие способностью воздействовать на внутренние органы человека. Гибсон сыграет бывшего короля Равки Николая Ланцова, а Вулфу досталась роль подрывника Уайлена Хендрикса

В приключенческом фэнтези, вдохновлённом историей Российской империи, юная сирота Алина Старков открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти родную Равку, отсечённую от мира Тенистым Каньоном с кошмарными монстрами. Но достичь желаемого непросто, когда вокруг враги и манипуляторы, а даром ещё нужно научиться владеть.

Шоураннерами значатся Эрик Хайссерер («Прибытие») и Деган Фриклинд («Во тьме»). В сериале снимаются Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс. Бардуго и Шон Леви («Очень странные дела») — исполнительные продюсеры экранизации.