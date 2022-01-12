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Пролог «Этерны» раскрывает предысторию событий фэнтези-саги по романам Веры Камши (видео)

Экспозиция подъехала. Краткий ликбез по миру Кэртианы. Видеосервис «Кинопоиск» опубликовал двухминутный пролог своей эксклюзивной премьеры — многосерийной фэнтези-саги «Этерна» по книжной серии «Отблески Этерны» Веры Камши. Первую полуторачасовую часть экранной адаптации подписчики онлайн-кинотеатра увидят 20 января.

Тысячи лет назад Кэртиану создали четыре бога, а правили этим миром король Ракан и наследники богов, основавшие Великие дома. Спустя множество эпох Кэртиана погрузилась в смуту, Ракана свергли и трон королевства Талиг захватил род Олларов. Но время узурпаторов истекает — легенда гласит, что через 400 лет власть вернётся к потомку поверженного рода, истинному Ракану.

Официальный постер тоже показали:

Постеры сериала «Этерна»
Теги
ВидеоЭтернаПостер
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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