«Лайфстайл» в прямом эфире

С прошлого «Лайфстайла» — специального подкаста для подписчиков Patreon — прошёл целый год!

Сложно вообразить объём накопленных случаев из жизни, впечатлений от посмотренного и всякого другого, который обвалится на слушателей и зрителей, уже ощутивших все преимущества платформы для творцов даже такого контента.

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