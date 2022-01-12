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«Лайфстайл» в прямом эфире

С прошлого «Лайфстайла» — специального подкаста для подписчиков Patreon — прошёл целый год!

Сложно вообразить объём накопленных случаев из жизни, впечатлений от посмотренного и всякого другого, который обвалится на слушателей и зрителей, уже ощутивших все преимущества платформы для творцов даже такого контента.

Вы ещё не с нами? Тога присоединяйтесь побыстрее! Для этого достаточно поддержать нас на «Патреоне» или «Бусти» на любую сумму, заодно приобретя кучу всяких разных плюшек.

 
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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