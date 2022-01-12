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Такую Ядовитый Плющ мы одобряем! Первый взгляд на настоящую злодейку из «Бэтвумен» (фото)

Источник: The Cw / ABC Studios

Мы уже видели весьма своеобразную версию Ядовитого Плюща из «Бэтвумен», в исполнении Николь Кан. Но то была не настоящая злодейка, а переродившаяся героиня Мэри Хэмилтон. Теперь же всё серьёзно — встречайте Памелу Айсли в исполнении Бриджет Риган («Агент Картер», «Белый воротничок», «Легенда об искателе»):

Кадры из сериала «Бэтвумен» Кадры из сериала «Бэтвумен» Кадры из сериала «Бэтвумен»

Отвечая на ваш немой вопрос, да, ЭТО по-прежнему идёт, и ЭТО по-прежнему кто-то смотрит. Вместе в Джависией Лесли, отобравшей костюм у Руби Роуз, в детище The CW снимаются Рэйчел Скарстен и Мэган Тэнди.

Теги
ГалереяБэтвумен
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Источник фотографий: Depositphotos

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