Такую Ядовитый Плющ мы одобряем! Первый взгляд на настоящую злодейку из «Бэтвумен» (фото)

Мы уже видели весьма своеобразную версию Ядовитого Плюща из «Бэтвумен», в исполнении Николь Кан. Но то была не настоящая злодейка, а переродившаяся героиня Мэри Хэмилтон. Теперь же всё серьёзно — встречайте Памелу Айсли в исполнении Бриджет Риган («Агент Картер», «Белый воротничок», «Легенда об искателе»):

Отвечая на ваш немой вопрос, да, ЭТО по-прежнему идёт, и ЭТО по-прежнему кто-то смотрит. Вместе в Джависией Лесли, отобравшей костюм у Руби Роуз, в детище The CW снимаются Рэйчел Скарстен и Мэган Тэнди.