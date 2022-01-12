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Первоисточник: kinobusiness.com Прямая ссылка на новость:

«Бригада» возвращается на свежих кадрах комедии Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям»

Чифирчику свеженького не желаете? В прошлом году выяснилось, что коллеги по «Бригаде» Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев снимаются в новом сериале Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям», а теперь мы знаем, когда ждать его выхода — премьера состоится на видеосервисе Premier 20 января.

В честь важного анонса вот вам свежие кадры из криминальной комедии, где Андреасян числится художественный руководителем.

Кадры из сериала «Ресторан по понятиям» Кадры из сериала «Ресторан по понятиям» Кадры из сериала «Ресторан по понятиям»

Срежиссировал проект Давид Дадунашвили (продюсировал «Чикатило») по сценарию Гайка Асатряна («Проклятый чиновник»). Помимо Вдовиченкова и Дюжева в главном актёрском составе значатся Владимир Сычёв и Иван Кокорин.

Матёрый вор Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, хулиган Кувалда и похититель домашних животных Килька недавно вышли из тюрьмы и уже планируют провернуть крупное ограбление. Для этого они арендуют ресторан рядом с банком, но совершенно неожиданно заведение с тюремной кухней и хамоватым персоналом приобретает небывалую популярность.

Теги
Ресторан по понятиям
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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