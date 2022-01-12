«Бригада» возвращается на свежих кадрах комедии Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям»

Чифирчику свеженького не желаете? В прошлом году выяснилось, что коллеги по «Бригаде» Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев снимаются в новом сериале Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям», а теперь мы знаем, когда ждать его выхода — премьера состоится на видеосервисе Premier 20 января.

В честь важного анонса вот вам свежие кадры из криминальной комедии, где Андреасян числится художественный руководителем.

Срежиссировал проект Давид Дадунашвили (продюсировал «Чикатило») по сценарию Гайка Асатряна («Проклятый чиновник»). Помимо Вдовиченкова и Дюжева в главном актёрском составе значатся Владимир Сычёв и Иван Кокорин.

Матёрый вор Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, хулиган Кувалда и похититель домашних животных Килька недавно вышли из тюрьмы и уже планируют провернуть крупное ограбление. Для этого они арендуют ресторан рядом с банком, но совершенно неожиданно заведение с тюремной кухней и хамоватым персоналом приобретает небывалую популярность.