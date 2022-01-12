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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Глупый и кровавый. Каким будет «Миротворец», и что ещё готовит Джеймс Ганн

Источник: HBO Max

Джеймс Ганн намекнул, что «Миротворец» — не единственный спин-офф «Отряда самоубийц: Миссии навылет». В планах ещё несколько проектов, и возможно, грядущая премьера создаст благоприятную почву для их реализации.

Кто именно из персонажей станет счастливчиком и отхватит спин-офф, Ганн, само собой, не уточнил. Может, Ласка — с этим криповым типом тема явно нераскрыта. Ещё возможный вариант — T.D.K. (The Detachable Kid), которого сыграл Натан Филлион. Персонаж обладает сверхспособностью отрывать свои конечности и использовать их как оружие.

«Миротворец» — одновременно продолжение и приквел «Миссии навылет». Сериал расскажет о том, как главный герой дошёл до жизни такой, и что будет делать после печально известной миссии «Морская звезда». Критики хвалят проект за то, что он глупый и кровавый — кто бы сомневался.

Премьера сериала — 13 января на HBO Max.

Теги
МиротворецДжеймс ГаннHBO Max
Комментарии (1)

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