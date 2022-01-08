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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Дай миру грёбаный шанс! «Миротворец» демонстрирует высокий рейтинг на Rotten Tomatoes

Источник: Warner Bros.

До премьеры телевизионного спин-оффа прошлогоднего «Отряда самоубийц: Миссия навылет» осталось меньше недели, и рейтинг сериала «Миротворец» на Rotten Tomatoes составляет уже 91%. Поклонники на низком старте.

За историю экстремиста, который любит мир настолько, что готов ради него убивать, отвечают Джеймс Ганн и Брэд Андерсон. В первом сезоне будет восемь эпизодов. Слоган сериала кричит: «Дай миру грёбаный шанс!» В плане хронологии проект продолжит события «Миссии навылет». Помогать Миротворцу будет часть команды, которая в фильме пошла против Аманды Уоллер, ослушавшись её прямого приказа.

В сериале снялись Джон Сина, Дженнифер Холлэнд, Роберт Патрик, Фредди Строма, Кристофер Хейердал, Стив Эйджи, Даниэль Брукс, Чаквуди Ивуджи, Нют Ле, Локлин Манро и другие.

Премьера — 13 января на HBO Max.

Теги
МиротворецHBO MaxДжеймс Ганн
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