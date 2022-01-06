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Прямая ссылка на новость:

WarnerMedia избавляется от The CW — канал с момента своего основания не приносит прибыли

Источник: The CW

Начало 2022 года отмечается невероятными событиями. ViacomCBS и WarnerMedia — владельцы телеканала The CW — планируют распрощаться со своим детищем. Заручившись информацией многочисленных инсайдеров, The Wall Street Journal и The Hollywood Reporter сообщают, что решение назрело по объективной причине — телевещатель не приносит своим хозяевам прибыли с момента своего основания в 2006 году.

Но не думайте, будто прибежище телевселенной Arrowverse прикажет долго жить — его попросту продадут. Уже и желающие имеются. Среди потенциальных покупателей значится медиагигант Nexstar.

Основные доходы The CW поступали от международных и стриминговых сделок, по которым канал передавал права на трансляцию своих сериалов. Один из крупнейших таких договоров — со стриминговым гигантом Netflix — истёк в 2019 году, и все свои проекты Warner Bros. TV и CBS Studios передислоцировали на домашние сервисы HBO Max и Paramount+. Аналогичные сделки с международными потоковыми партнёрами тоже истекают, и хозяева контента продлевать их не намерены по той же причине — сериалы внедрят в видеотеки родных цифровых платформ ViacomCBS и WarnerMedia.

Завершение вышеуказанных сделок со сторонними партнёрами и привели к решению совладельцев сбыть с рук по сути бесполезный The CW. Глава телеканала Марк Педовиц успел подтвердить в письме к сотрудникам планы ViacomCBS и WarnerMedia по продаже, но предостерёг от пустых спекуляций на эту тему, потому что якобы ещё рано предполагать, какое будущее ждёт The CW.

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Источник фотографий: Depositphotos

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