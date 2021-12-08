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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Уокер» с Джаредом Падалеки получит приквел

Источник: The CW

Телеканал The CW и Джаред Падалеки — союз, заключённый на небесах. После пятнадцати сезонов «Сверхъестественного» и двух сезонов «Уокера» сотрудничество актёра с вещателем расширяется благодаря новой задумке — приквелу «Уокера». Ну потому что а почему бы и нет?

Прямо сейчас Падалеки и, с позволения сказать, творческая команда как бы ребута культового экшен-сериала 90-х готовят проект под названием «Уокер: Независимость» (Walker: Independence).

События вестерна разворачиваются в 1800-х. Главная героиня Эбби Уокер — молодая вдова, отправившаяся на поиски негодяев, убивших её мужа. В своём путешествии жаждущая мести Эбби знакомится с Хойтом Роулингсом — мошенником в поисках смысла жизни. Странствия приводят героев в городок Индепенденс в Техасе, где они обретают новую семью среди таких же побитых жизнью обитателей Дикого Запада.

Падалеки входит в команду исполнительных продюсеров будущего сериала.

Теги
Уокер
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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