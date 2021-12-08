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Первоисточник: www.metacritic.com Прямая ссылка на новость:

«Наследники» возглавили десятку лучших сериалов 2021 года от Metacritic

Источник: HBO

Наряду с топ-10 полнометражных фильмов портал Metacritic позаботился и о составлении аналогичного списка многосерийных проектов, который также сформирован на основе отзывов профессиональных рецензентов.

Как и в случае с киночартом, список лучших сериалов уходящего года Metacritic основывает на аналогичных итоговых списках, которые уже успели опубликовать прочие профильные издания. Сериал получает 3 балла за каждое первое место, 2 балла — за второе место, 1 балл — за места с третьего по десятое и 0,5 балла — за место в двадцатке.

В течение декабря и января список будет пополняться. Пока он выглядит так:

  1. «Наследники» (Succession)— 26,5 баллов
  2. «Хитрости» (Hacks) — 17,5 баллов
  3. «Псы резервации» (Reservation Dogs) — 14,5 баллов
  4. «Белый лотос» (The White Lotus) — 14,5 баллов
  5. «Подземная железная дорога» (The Underground Railroad) — 13,5 баллов
  6. «Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown) — 10 баллов
  7. «ВандаВижн» (WandaVision) — 8,5 баллов
  8. «Другие двое» (The Other Two) — 7,5 баллов
  9. «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building) — 5,5 баллов
  10. «Шершни» (Yellowjackets) — 5 баллов

Аналогичные 5 баллов набрали «Тед Лассо» и мини-сериал «Уборщица. История матери-одиночки», которые покуда делят десятое место с «Шершнями».

Теги
НаследникиHBO
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