«Наследники» возглавили десятку лучших сериалов 2021 года от Metacritic

Наряду с топ-10 полнометражных фильмов портал Metacritic позаботился и о составлении аналогичного списка многосерийных проектов, который также сформирован на основе отзывов профессиональных рецензентов.

Как и в случае с киночартом, список лучших сериалов уходящего года Metacritic основывает на аналогичных итоговых списках, которые уже успели опубликовать прочие профильные издания. Сериал получает 3 балла за каждое первое место, 2 балла — за второе место, 1 балл — за места с третьего по десятое и 0,5 балла — за место в двадцатке.

В течение декабря и января список будет пополняться. Пока он выглядит так:

Аналогичные 5 баллов набрали «Тед Лассо» и мини-сериал «Уборщица. История матери-одиночки», которые покуда делят десятое место с «Шершнями».