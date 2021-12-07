Колин Фаррел вернётся к роли Пингвина в спин-оффе «Бэтмена» Мэтта Ривза

Сентябрьская новость о втором сериале по вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза подтверждается и получает очень важное уточнение. Заявленный в начале осени криминальный сериал потокового сервиса HBO Max о мафиози Пингвине не обойдётся без единственно правильного исполнителя этой роли в фильме — Колина Фаррелла. Актёр подписался-таки на участие в проекте, сообщает издание Variety.

Проектом только-только начинают заниматься. В общих чертах многосерийный сольник Пингвина описывают как историю в духе «Лица со шрамом», посвящённую становлению Освальда Кобблпота в роли криминального гения Готэма.

Сценарий напишет Лорен Лефранк («Чак», «Агенты Щ.И.Т.»). Ответственные за «Бэтмена» Ривз и Дилан Кларк выступают исполнительными продюсерами будущего сериала, как и Фаррел. Производственный процесс курируют 6th and Idaho Ривза, Dylan Clark Productions, DC Entertainment и Warner Bros. Television.