 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Релиз кунг-фу-битемапа Sifu перенесли, но не задержали Рецензия и отзывы на игру Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl «Лига монстров», мультик про гигантских монстров, уходит из проката на стриминг Мадс Миккельсен хвастается бицепсами за кадром «Индианы Джонса 5» «Назад в кино» — «Матрица» (The Matrix, 1999)
5
КИНО
СЕРИАЛЫ
322
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Колин Фаррел вернётся к роли Пингвина в спин-оффе «Бэтмена» Мэтта Ривза

Источник: Warner Bros.

Сентябрьская новость о втором сериале по вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза подтверждается и получает очень важное уточнение. Заявленный в начале осени криминальный сериал потокового сервиса HBO Max о мафиози Пингвине не обойдётся без единственно правильного исполнителя этой роли в фильме — Колина Фаррелла. Актёр подписался-таки на участие в проекте, сообщает издание Variety.

Проектом только-только начинают заниматься. В общих чертах многосерийный сольник Пингвина описывают как историю в духе «Лица со шрамом», посвящённую становлению Освальда Кобблпота в роли криминального гения Готэма.

Сценарий напишет Лорен Лефранк («Чак», «Агенты Щ.И.Т.»). Ответственные за «Бэтмена» Ривз и Дилан Кларк выступают исполнительными продюсерами будущего сериала, как и Фаррел. Производственный процесс курируют 6th and Idaho Ривза, Dylan Clark Productions, DC Entertainment и Warner Bros. Television.

Теги
БэтменКолин Фаррелл
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

1Джон Сина и его лучший друг Фредди Строма в ролике о создании «Миротворца» 2Брутально! Дуэйн Джонсон во всей антигеройской красе на свежем промо «Чёрного Адама» 4Бенедикт Камбербэтч уже не уверен, что у его героя есть сюжетная арка в «Докторе Стрэндже 2»

Тоже интересно

Далее на КГ

6
Поменяли дисишного режиссёра на марвеловского: «Клеопатра» с Галь Гадот получила второй шанс
 4
Бенедикт Камбербэтч уже не уверен, что у его героя есть сюжетная арка в «Докторе Стрэндже 2»
 4
Не Бузовой единой! Полина Гагарина сыграет в современной версии сказки «Летучий корабль»
 1
Искали Морфеуса? Он ушёл к другому Избранному в трейлере «Супер Макгрубера»
 4
Брайс Даллас Ховард по уши в неприятностях на первом официальном кадре фильма «Мир Юрского периода: Господство»
 4
«Бойся ходячих мертвецов» продлён на восьмой сезон
 6
Никаких репетиций — Киану Ривз рассказал о съёмках «Матрицы: Воскрешения»
 2
Брутально! Дуэйн Джонсон во всей антигеройской красе на свежем промо «Чёрного Адама»
 18
Лучший фильм Marvel официально получил сиквел
 1
Джон Сина и его лучший друг Фредди Строма в ролике о создании «Миротворца»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 421: Страна великого Гея
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 492: «Обитель зла: Раккун-Сити», Киркоров и монашки-лесбиянки
 
17Ноль кадров в секунду – 397: Не показывай своего Вескера
 
12ЕВА – 453: Уроки семейного быта
 
20Телеовощи – 420: Ваше единственное развлечение
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru