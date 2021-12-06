«Бойся ходячих мертвецов» продлён на восьмой сезон

Основной сериал зомби-франчайза AMC близок к своему финалу, чего не скажешь о его многочисленных ответвлениях. Спин-офф «Бойся ходячих мертвецов», к примеру, получил официальное продление на восьмой сезон. А чуть раньше его премьеры в повествование вернётся персонаж из первых четырёх сезонов — речь о Мэдисон Кларк в исполнении Ким Диккенс.

Её героиня после длительного перерыва снова появится в антиутопическом будущем во второй половине седьмого сезона, которая стартует на кабельном канале AMC 17 апреля. Причём не просто появится, а останется в сюжете седьмого и восьмого сезонов на правах постоянного персонажа.

Шоураннерами сериала выступают Эндрю Чемблисс и Йен Голдберг; они же входят в команду исполнительных продюсеров наряду с о Скоттом Гимплом, Робером Киркманом, Гейл Энн Хёрд, Грегом Никотеро и Дэвидом Алпертом. Производство обеспечивает AMC Studios.