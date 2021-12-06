Джон Сина и его лучший друг Фредди Строма в ролике о создании «Миротворца»

Вслед за полноценным трейлером многосерийного сольника «Миротворец», посвящённого члену «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна, вышел ролик о создании сериала, посвящённый «лучшему другу» Миротворца (Джон Сина). Эту почётную роль с большим энтузиазмом взял на себя Виджиланте (Фредди Строма).
За динамикой их взаимоотношений, о которой постановщик и актёры рассказывают в фичуретке, начнём следить с 13 января.
Ганн выступает сценаристом, режиссёром нескольких эпизодов, а также исполнительным продюсером первого сезона комедийного экшена.
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