Джон Сина и его лучший друг Фредди Строма в ролике о создании «Миротворца»

Вслед за полноценным трейлером многосерийного сольника «Миротворец», посвящённого члену «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна, вышел ролик о создании сериала, посвящённый «лучшему другу» Миротворца (Джон Сина). Эту почётную роль с большим энтузиазмом взял на себя Виджиланте (Фредди Строма).

За динамикой их взаимоотношений, о которой постановщик и актёры рассказывают в фичуретке, начнём следить с 13 января.



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Ганн выступает сценаристом, режиссёром нескольких эпизодов, а также исполнительным продюсером первого сезона комедийного экшена.