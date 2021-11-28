Джон Сина посылает подальше Аквамена в отрывке из сериала «Миротворец»

Fuck Aquaman! Стоит ли после этого ждать супергеройских разборок? В сети появился свежий отрывок из жёсткой экшен-комедии «Миротворец» с Джоном Синой, где этот самый Миротворец азартно спорит с больничным санитаром Джамилем (Ризван Манжи). Чем закончилась эта перепалка, узнаем в день премьеры сериала Джеймса Ганна 13 января.

В сольном проекте безжалостного супергероя также снимаются Стив Эйджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Дженнифер Холланд, Крис Конрад, Локлин Манро, Фредди Строма и Чаквуди Ивуджи. Ганн и Сина входят в команду исполнительных продюсеров проекта HBO Max.