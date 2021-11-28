Джордж Мартин и шоураннеры «Игры престолов» перестали ладить после пятого сезона

Кажется, подтверждаются кое-какие слухи, некогда потонувшие в горячке обсуждений финального сезона «Игры престолов». Тогда сеть переполнили домыслы из источников разной степени достоверности, но упорно всплывавшие разговоры о том, что за кулисами последних сезонов всё действительно было не очень гладко между автором литературного первоисточника и шоураннерами, оказались не просто слухами.

Подтверждение информации отыскалось в отрывке из готовящейся к выходу книги Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers. Он содержит цитату Пола Хааса, доверенного лица Джорджа Мартина. Хаас без обиняков упоминает о разногласиях в творческой команде. Оказывается, после пятого сезона пути писателя и Дэвида Бениоффа с Д. Б. Уайссом, к тому времени основательно укрепивших свой шоураннерский авторитет, разошлись.

Джордж любит Дэна и Дэйва, но после пятого сезона его обеспокоило направление, в котором они уводили сюжет сериала. Джордж-то знает сюжет и принялся им говорить: «Вы не следуете моему плану». Первые пять сезонов его придерживались, а потом Дэн и Дэйв свернули с разработанной Джорджем «дорожной карты».

О том, что история и впрямь свернула куда-то не туда, поклонники сурового мира «Песни Льда и Пламени» рассуждали задолго до финала. Восьмой сезон «Игры престолов» это только подтвердил. Вот, появился новый повод разбередить старые раны и разок-другой ритуально проклясть «худших в мире шоураннеров».