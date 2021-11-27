Квир-персона Иден Перкинс рассказывает о своей роли Эда в «Ковбое Бибопе»

Было бы странно, упусти авторы игровой экранизации «Ковбоя Бибопа» возможность провести «правильный» кастинг на роль Эда. Невзирая на то, что персонаж — девочка, герои сериала периодически задаются вопросом о её половой принадлежности, настолько бесполым выглядит суперхакер. Поэтому, конечно, на роль угловатого подростка с сумасшедшинкой выбрали воплощение гендерной флюидности — квир-персону по имени Иден Прекинс.

Netflix опубликовал свежий ролик о создании сериала, где актёр-актриса делится впечатлениями о проекте. На съёмки в первом сезоне фантастического экшена у Перкинс ушёл всего один день. Неудивительно, конечно, учитывая эпизодическое появление персонажа в финале. Ну это ничего, во втором сезоне она и все её гендеры наверняка наверстают упущенное.