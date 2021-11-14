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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:

Первые отзывы на «Ковбоя Бибопа» — критики сериал не пожалели

Источник: Netflix

До выхода игрового сериала «Ковбой Бибоп» осталось меньше недели, а в сети уже появились отзывы критиков, загодя получивших доступ к премьере. Развёрнутыми рецензиями профильная пресса поделится позже, а пока может себе позволить кратко описать свои первые впечатления.

И впечатления эти, надо сказать, не особенно радужные.

Игровой «Ковбой Бибоп» не пытается заменить аниме-сериал, но выглядит как кавер от артистов, влюблённых в оригинальную песню. Есть несколько крупных (возможно, крайне противоречивых!) твистов, но актёры, саундтрек и повествование делают их достойным дополнением к канону.

/Films

«Ковбой Бибоп» от Netflix, к сожалению, не взлетает. Он не плох, потому что не уважает канон (как раз наоборот), просто он блуждает по всей своей искусственно растянутой длине, чтобы в итоге наткнуться на финал. Актёры великолепны! Их просто завели не туда.

Inverse

В лучшем случае «Ковбой Бибоп» от Netflix — это стильный, энергичный и верный оригиналу сериал, который добавляет деталей сюжету и персонажам. А в худшем случае, это пародия на себя самого.

Newsy

Остальные отзывы ещё жёстче:

Я фанател от «Ковбоя Бибопа» с того дня, как отыскал первый DVD в 1998-м, поэтому вызвался написать обзор на игровую адаптацию от Netflix… и совершил ужасную ошибку. Рецензии выходят в понедельник — спасайтесь.

IndieWire

Мне «Ковбой Бибоп» не понравился. Его ошибка в том, что он пытается быть почти дословной адаптацией. И она совершенно очевидно меркнет в сравнении с аниме. Но что хуже, сериал выглядит ужасно дёшево. Монтаж, спецэффекты и зачастую актёрская игра просто мимо.

Collider

С сожалением сообщаю, что новый «Ковбой Бибоп» так плох, как вы того боялись. Вялое, малобюджетное пристанище картин, персонажей и телодвижений, которые в аниме смотрелись куда лучше. И ничего нового из этого переосмысления почерпнуть не получится.

Vulture
Теги
Ковбой БибопNetflixОтзывы
Комментарии (10)

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