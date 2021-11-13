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Первоисточник: www.murphysmultiverse.com Прямая ссылка на новость:

Сценаристка «Лучше звоните Солу» назначена шоураннером сериала «Эхо» от Marvel

Источник: Disney+

Буквально вчера получивший официальный анонс сериал «Эхо», который приходится спин-оффом ещё не стартовавшему экшену «Соколиный глаз», обнародовал имя своего шоураннера. Проектом занимается Марион Дэйр — одна из сценаристов криминальной драмы «Лучше звоните Солу».Marvel

Пост Дэйр получила ещё в июле, но до состоявшегося вчера мероприятия Disney+ Day не имела права разглашать эту информацию. Теперь можно, и сценаристка запостила новость в своём твиттере.

Сериал-ответвление поведает о лишённой слуха супергероине, с которой зрители познакомятся в «Соколином глазе». Играет её Алаква Кокс. Коренная американка по имени Майя Лопес невероятно хороша в копировании чужих движений и боевых стилей. О чём поведает её многосерийный сольник, пока не раскрывают.

Даты выхода у супергеройского сериала пока нет.

Теги
ЭхоЭхоDisney+Marvel
Комментарии (2)

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