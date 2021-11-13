«Я знаю, как я выгляжу». Сара Джессика Паркер обвинила критиков своей внешности в мизогинии

Сара Джессика Паркер ответила людям, критически высказывающимся о её внешности. В сети обсуждают новые кадры продолжения «Секса в большом городе», и чтобы угадать самое популярное мнение, много ума не надо. Про возраст не пошутил только ленивый. Актриса справедливо отметила, что критика внешности является прямым проявлением мизогинии.

Вокруг так много женоненавистнической болтовни! С мужчиной такого никогда бы не случилось. У неё что, седые волосы? Седые волосы! Для женщины иметь седые волосы плохо, а вот для мужчины это изысканно… У меня нет слов!

Особенно Паркер расстроили комментарии в соцсетях.

Каждому есть что сказать. У неё так много морщин, у неё так мало морщин! Создаётся впечатление, что люди не хотят, чтобы мы принимали себя такими, какие мы есть. Им будто хочется, чтобы мы себя ненавидели, и неважно, выбираем мы естественное старение, позволяя себе выглядеть неидеально, или предпринимаем что-то, чтобы почувствовать себя лучше. Я знаю, как я выгляжу. У меня нет выбора. Что я могу с этим сделать? Перестать стареть, испариться?

Коллеги по съёмкам сериала также сталкивались с негативными комментариями в свой адрес и поддерживают мнение актрисы.

Премьера продолжения «Секса в большом городе» состоится в конце этого года.