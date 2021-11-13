«Доктор Кто» порождает новые теории: Мури — настоящие Плачущие ангелы

Новый сезон «Доктора Кто» только начался, а уже покоя не даёт. Мало того что Сонтаранцы изменили ход истории человечества, стерев Россию и заменив её страной Сонтарией, населённой расой воинов-клонов, так ещё и появились новые пришельцы Мури с планеты Время. Фандом народ простой: видят Плачущего ангела в начале серии и таинственных неидентифицируемых пришельцев в конце — и теории не заставят себя ждать. По одной из них, Мури — что-то вроде прообраза Плачущих ангелов. Те, кем они были раньше, пока могли поглощать больше энергии времени.

Плачущие ангелы впервые появились в 2007 году в серии «Не моргай» по сценарию Стивена Моффата. Он придумал пришельцев-психопатов, которые существуют в рамках кванта: могут двигаться, пока на них никто не смотрит — иначе превращаются в камень. Совершенная защита. Ангелы — «милосердные» убийцы, они отправляют своих жертв в прошлое, позволяя им прожить там остаток своей жизни. Это даёт Плачущим ангелам кинетическую энергию времени, которой они питаются. Мэтт Смит, сыгравший Одиннадцатого Доктора, назвал их своими любимыми противниками в сериале.

Видите? Между Мури и Плачущими ангелами есть сходство, однако подлинное происхождение новых пришельцев продолжает оставаться загадкой.