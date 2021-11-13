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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Тачки» получат спин-офф. Оуэн Уилсон и Ларри-кабельщик возвращаются

Источник: Disney+

Disney+ официально объявил о продолжении мультфильма «Тачки». Кто соскучился по Молнии Маккуину? В дубляже мы не можем услышать самый узнаваемый голос на земле, но легендарный гоночный автомобиль озвучивает Оуэн Уилсон. Его лучший друг Мэтр говорит голосом Ларри-кабельщика.

Первая часть «Тачек» вышла в 2006 году, а последняя — в 2017-м. История получит продолжение в новом спин-оффе, который будет называться «Тачки в пути» (Cars on the Road). Молния Маккуин и Мэтр покинут Радиатор-Спрингс и отправятся в далёкое путешествие, встретят старых друзей, познакомятся с новыми и узнают, что скрывает в себе настоящая дорога.

Точная дата релиза пока не разглашается, предположительно, премьера намечена на 2022 год.

Теги
Тачки в путиDisney+
Комментарии (1)

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