Бак, Эдди и Краш наводят суету в новом трейлере «Ледникового периода»

Disney опубликовала трейлер новой части мультфильма «Ледниковый период». В этот раз история сосредоточится на ласке по имени Бак. Дикий тип, живущий в подземном мире, населённом динозаврами, впервые появился в третьей части «Ледникового периода», потом засветился в пятой и, наконец, почти дорос до сольника. Помогать наводить суету Баку будут опоссумы Эдди и Краш.

Без паники, кроме этих ребят появятся и другие, уже известные герои франчайза — мамонт Мэнни, саблезубый тигр Диего и ленивец Сид.

Премьера мультфильма «Ледниковый период: Приключения Бака» состоится 28 января 2022 года.