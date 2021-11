Happy Vought+ Day! «Пацаны» затроллили диснеевский день

Пока диснеевцы отмечали Disney+ Day, заваливая фанатов Marvel контентом так, чтоб DC Fandome неповадно было, корпорация Vought International из сериала «Пацаны» по-тихому их потроллила.

«Счастливого Vought+ дня!» — поздравляет официальный аккаунт Vought в «Твиттере» и советует скорее подписаться на любимый стриминговый сервис Америки. Ведь подписка на Vought+ подорожает на следующей неделе!

Happy Vought+ Day! Here's a look at what's coming up from America's favorite streaming platform. Sign up now before the subscription increase next week. pic.twitter.com/7kyTF9YuMF