Телеовощи. Выпуск 565: Планета гэнг-бэнгов

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Содержание
Оценки эпизодов
|03:47 —
|Звезду «Аколита» не удивила отмена сериала
|25:59 —
|Новый проект от создателя «Джона Уика»
|28:28 —
|Сериалу «Ричер» готовят спин-офф, который никто не просил
|43:56 —
|«Детективы с того света» Нила Геймана закрыты на первом сезоне
|48:29 —
|Сильвестр Сталлоне работает над приквелом «Рокки»
|55:00 —
|«Чужой: Земля» Ноя Хоули показал свой первый тизер
|01:01:40 —
|«Аркейн» эпично зажигает в трейлере второго сезона
|01:09:50 —
|Промо-ролик сериала «Пингвин»
|01:13:52 —
|«Терминатор Зеро» — 1x01—08
|01:40:25 —
|«Медленные лошади» — 4x01
|01:51:55 —
|«Обреченные на славу» — 1x07
|02:07:00 —
|«Властелин колец: Кольца власти» — 2x02
|02:13:08 —
|«Бандиты во времени» — 1x07
|02:17:26 —
|«Плохая обезьяна» — 1x05
|02:24:06 —
|«Футурама» — 12x06
|02:32:20 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x06
|02:39:52 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x19
|02:49:48 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x06
|02:58:39 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 14x07
|03:04:43 —
|Meow — 1x15
|03:16:43 —
|«Постановка» — 3x04
|03:30:05 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:55:25 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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