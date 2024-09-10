 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
https://www.soompi.com/article/1680354wpp/august-boy-group-brand-reputation-rankings-announced-7 Макс Вовчук Кей-поп BigHit Music, Pledis Entertaiment, YG Entertaiment Нет времени для «Теда Лассо»: Фил Данстер и Хлоя Беннет будут ловить пришельцев в комедийной драме Проголодались? Netflix предлагает попробовать тизер триллера «Платформа 2» Первый взгляд на «Молодого Шерлока» Гая Ричи (фото) Юрий Быков приступил к съёмкам «Метода 3» с Хабенским (фото)
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
249

Телеовощи. Выпуск 565: Планета гэнг-бэнгов

Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии

Ещё на эту тему

2Телеовощи. Выпуск 564: Эксперименты над мамкой

Тоже интересно

1Встроенные аркады, влияние Мартина Скорсезе и прокачка: новые подробности Star Wars Outlaws 0КГ играет: Zenless Zone Zero, часть 2 и Griftlands, часть 2 6«Милый дом 3» — тизер с монстрами и экшеном последнего сезона хоррор-сериала от Netflix 0Рецензия и отзывы на комикс ««Росомаха» Дэниела Уэя» 0В «Битлджусе 2» у Уиллема Дефо совершенно ненормальная роль (фото)

Далее на КГ

11
Пом Клементьефф охотится на Дэйва Батисту в финальном трейлере «Игры киллера»
 6
Спин-офф «Детства Шелдона» показал свои первые кадры
 0
Marvel возродило ключевого злодея из комиксов о Торе
 0
Первый выпуск комикса Hyde Street получил обложку с отсылкой на глобальное событие «Темнейшая ночь» от DC
 7
Артур или Джокер? Новый трейлер «Джокера 2» задаётся самым важным вопросом
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 13
Grand Theft Auto VI ещё не вышла, а уже попала в скандал из-за саундтрека
 15
Экшен «Грань будущего» выбился в лидеры стриминга Netflix
 2
Сценаристы «Битлджуса 2» и создатели «Уэнсдэй» экранизируют комикс про ужасного мороженщика
 9
Вместе до конца: анонс нового трейлера «Венома 3: Последнего танца»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Netflix сильно урезал бюджет экранизации видеоигры Bioshock
 
Аниме Второй сезон аниме про гольф «Эй, Томбо!» обзавёлся датой премьеры
 
СериалыАниме После аниме по манге про косплей «Любовь с иголочки» выйдет игровой сериал
 
Игры КГ играет: Fear the Dark Unknown, часть 7
 
Аниме Вышел второй трейлер фэнтезийного аниме «Сильнейший маг армии Короля Демонов оказался человеком»
 
Приунывший Хеллбой на новом постере «Проклятия Горбуна»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 565: Планета гэнг-бэнгов
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 636: «Ловушка» М. Найта Шьямалана, «Виды доброты», «Максин XXX» и «Чужой: Завет»
 
3ЕВА
 
 
2Телеовощи – 564: Эксперименты над мамкой
 
1Ноль кадров в секунду – 542: Альтушки не против ящерок
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 635: «Чужой: Ромул», новый «Ворон», «Наёмный убийца» Джона Ву, «Блэйд 4» с Уэсли Снайпсом
 
0Ноль кадров в секунду – 541: Скупка геймеров
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 122: Интервью об игре «Дети плесени»
 
7ЕВА – 596: Вайфу-скорострел
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru