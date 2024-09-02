Телеовощи. Выпуск 564: Эксперименты над мамкой

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Содержание
Оценки эпизодов
|02:57 —
|Альтрон вернётся в сериале про Вижна
|08:11 —
|«Тед Лассо» собирается вернуться на четвёртый сезон
|23:43 —
|«Преступление и наказание» — тизер-трейлер нового прочтения романа Достоевского
|29:08 —
|Трейлер третьего сезона «Легенды о Vox Machina»
|37:37 —
|В «Бегущего по лезвию 2099» записался Том Бёрк из «Фуриосы»
|41:25 —
|Первые отзывы на второй сезон «Колец власти»
|52:34 —
|«Киберслав» показал свой свежий экшен-тизер
|59:57 —
|«Каос» (Kaos) — 1x01
|01:07:45 —
|«Властелин колец: Кольца власти» — 2x01
|01:20:55 —
|Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles — 1x01
|01:24:35 —
|«Обреченные на славу» — 1x06
|01:38:57 —
|«Бандиты во времени» — 1x06
|01:42:26 —
|«Плохая обезьяна» — 1x04
|01:51:56 —
|«Футурама» — 12x05
|02:00:45 —
|«Хит-Манки» — 2x07—10
|02:16:49 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x05
|02:24:54 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x18
|02:35:01 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x05
|02:43:12 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 14x06
|02:50:52 —
|Meow — 1x14
|02:56:54 —
|«Постановка» — 3x03
|03:11:17 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:30:29 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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