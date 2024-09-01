Новые сериалы недели: «Комбинация» с Кологривым

На стриминговый сервис Apple TV+ возвращается британская шпионская драма с Гэри Олдманом под названием «Медленные лошади». А отечественный онлайн-кинотеатр Wink презентует премьеру восьмисерийной музыкальной драмеди «Комбинация» об удачной комбинации таланта, предприимчивости, случая и, конечно, удачи.
Среда, 4 сентября
драма
В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс
Это история о команде агентов британской разведки MI5 — аутсайдеров, отличившихся служебными ошибками и промашками, поэтому и лишёнными всяких шансов на светлое будущее в плане карьеры.
Пятница, 6 сентября
драма, комедия, биография
В ролях Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Даниил Воробьёв, Аскар Ильясов, Дарья Руденок
Байопик расскажет о рождении и становлении первого советского и российского гёрлз-бэнда. О непростом пути бывшего сотрудника милиции — будущего продюсера Александра Шишинина и участниц группы Татьяны Ивановой, Алёны Апиной, Светланы Костыко, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой, а также о создании хитов «Russian Girls», «American Boy», «Не забывай» и «Бухгалтер», ставших символами своей эпохи.
Продюсеры отлично «зашедшего» многосерийного проекта «Король и Шут» презентуют новый биографический музыкальный сериал — о другой культовой группе, на это раз женской.
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