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Новые сериалы недели: «Комбинация» с Кологривым

Источник: Wink

На стриминговый сервис Apple TV+ возвращается британская шпионская драма с Гэри Олдманом под названием «Медленные лошади». А отечественный онлайн-кинотеатр Wink презентует премьеру восьмисерийной музыкальной драмеди «Комбинация» об удачной комбинации таланта, предприимчивости, случая и, конечно, удачи.

Среда, 4 сентября

 
Сезон4
Apple TV+
Медленные лошади Slow Horses

драма

В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс

Это история о команде агентов британской разведки MI5 — аутсайдеров, отличившихся служебными ошибками и промашками, поэтому и лишёнными всяких шансов на светлое будущее в плане карьеры.

Видео

Пятница, 6 сентября

 
Премьера+
Wink
Комбинация

драма, комедия, биография

В ролях Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Даниил Воробьёв, Аскар Ильясов, Дарья Руденок

Байопик расскажет о рождении и становлении первого советского и российского гёрлз-бэнда. О непростом пути бывшего сотрудника милиции — будущего продюсера Александра Шишинина и участниц группы Татьяны Ивановой, Алёны Апиной, Светланы Костыко, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой, а также о создании хитов «Russian Girls», «American Boy», «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер», ставших символами своей эпохи.

Продюсеры отлично «зашедшего» многосерийного проекта «Король и Шут» презентуют новый биографический музыкальный сериал — о другой культовой группе, на это раз женской.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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