Новые сериалы недели: «Комбинация» с Кологривым

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Wink

Байопик расскажет о рождении и становлении первого советского и российского гёрлз-бэнда. О непростом пути бывшего сотрудника милиции — будущего продюсера Александра Шишинина и участниц группы Татьяны Ивановой, Алёны Апиной, Светланы Костыко, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой, а также о создании хитов «Russian Girls», «American Boy», «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер», ставших символами своей эпохи.

Продюсеры отлично «зашедшего» многосерийного проекта «Король и Шут» презентуют новый биографический музыкальный сериал — о другой культовой группе, на это раз женской.