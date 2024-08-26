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Кологривый собирает «Комбинацию» в трейлере музыкальной драмы

Настоящие таланты находятся в неожиданных местах и становятся народными любимцами. В сети появился трейлер многосерийной музыкальной драмеди «Комбинация» о становлении и концертной деятельности знаменитой музыкальной группы начала 90-х с Никитой Кологривым и Павлом Прилучным.

Премьера восьмисерийного сериала от шоураннеров «Короля и Шута» намечена на 6 сентября.

В проекте также снялись Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Даниил Воробьёв, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская, Стася Милославская и другие.

И постер заодно:

Постеры сериала «Комбинация»
Теги
ВидеоКомбинация
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Источник фотографий: Depositphotos

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