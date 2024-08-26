Телеовощи. Выпуск 563: Натуральные скорострелы

Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|02:13 —
|«Аколит» не получит второй сезон
|14:41 —
|Трейлер второго сезона «Короля Талсы»
|22:54 —
|Свежий тизер «Расхитительницы гробниц»
|32:27 —
|«Тихоокеанский рубеж» получит сериал-приквел
|40:48 —
|Тизер анимационной антологии «Секретный уровень»
|53:11 —
|Судьба экранизации романов Мэтта Диннимана Dungeon Crawler Carl
|01:07:41 —
|Тизер фэнтези «Сумерки богов» Зака Снайдера
|01:10:19 —
|«Плохая обезьяна» — 1x03
|01:17:21 —
|«Обреченные на славу» — 1x05
|01:34:12 —
|«Бандиты во времени» — 1x05
|01:41:21 —
|«Футурама» — 12x04
|01:47:33 —
|«Хит-Манки» — 2x06
|01:56:47 —
|«Драконий жемчуг» — 45—46
|02:08:28 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x04
|02:14:34 —
|«Сверхъестественное» — 2x02
|02:22:31 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x17
|02:30:15 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x04
|02:40:40 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 14x05
|02:48:01 —
|«Безумцы» — 3x03
|03:04:18 —
|Meow — 1x13
|03:11:52 —
|«Постановка» — 3x02
|03:22:42 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:38:25 —
|«Спаун»
|03:58:43 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: