Роботы уничтожают людей в red-band-трейлере «Терминатор Ноль»

До премьеры аниме-сериала «Терминатор Ноль» осталось всего три дня. Стриминговый сервис Netflix, где и обжился проект, подогревает интерес, выпустив red-band-трейлер, лишённый цензуры и сострадания к бедному человечеству. В ролике взбунтовавшиеся роботы устраивают кровавую бойню, подчиняясь воле Скайнет, (и лично тов. Бендеру Родригесу) одержимому желанием «убить всех человеков».

Но не Скайнетом единым. Сюжет аниме расскажет об учёном по имени Малкольм Ли, который трудится в Японии над аналогичной системой искусственного интеллекта, призванной составить Скайнету здоровую конкуренцию. Однако в 1997 году, аккурат незадолго до Судного дня, учёного и его детей начинает преследовать неизвестный киборг-убийца. На защиту Малкольма Сопротивление из будущего присылает женщину-воина. События сериала развернутся в двух временных линиях — в 1997 и 2022 годах — игнорируя, надо полагать, события всех фильмов после второй части.

«Терминатор Ноль» выйдет на Netflix 29 августа — именно в этот день, согласно лору вселенной, Скайнет обрёл самосознание и устроил Судный день. Сериал насчитывает восемь эпизодов. Главные роли озвучили Тимоти Олифант, Розарио Доусон, Соноя Мидзуно, Энн Дауд и Андре Холланд. За производство отвечает студия Production I.G, известная в первую очередь по амине «Призрак в доспехах».