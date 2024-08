В Netflix случилась масштабная утечка данных

У стримингового серсиса Netflix случилась оказия: масштабная утечка данных касательно аниме и мультипликационных проектов. Представители компании сообщили, что один из партнеров по постпроизводству оказался скомпрометирован, что привело к сливу данных. Компания пытается принять меры, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, но всё, что однажды попадает в интернет, остаётся в нём навсегда.

На данный момент слитыми оказались шесть эпизодов Дандадан (ещё шесть якобы тоже скоро станут достоянием общественности), Ранма ½ (все серии сезона 2024 года), «Терминатор Ноль» (все 8 эпизодов), первый эпизод третьего сезона Re:Zero, первая половина второго сезона «Аркейн». Также в сеть попали два полнометражных мультфильма — Mononoke the Movie: Phantom in the Rain и спин-офф «Губки Боба» под названием Plankton: The Movie. Помимо этого просочилась информация по другим проектам стриминга — Jentry Chau vs. The Underworld, Spellbound и Fairly OddParents: A New Wish!

Злоумышленники также грозятся в ближайшее время выложить в сеть следующие проекты: Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance, Blue Box, Sakamoto Days, Beat & Motion, The One Piece.