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В Netflix случилась масштабная утечка данных

Источник: Netflix

У стримингового серсиса Netflix случилась оказия: масштабная утечка данных касательно аниме и мультипликационных проектов. Представители компании сообщили, что один из партнеров по постпроизводству оказался скомпрометирован, что привело к сливу данных. Компания пытается принять меры, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, но всё, что однажды попадает в интернет, остаётся в нём навсегда.

На данный момент слитыми оказались шесть эпизодов Дандадан (ещё шесть якобы тоже скоро станут достоянием общественности), Ранма ½ (все серии сезона 2024 года), «Терминатор Ноль» (все 8 эпизодов), первый эпизод третьего сезона Re:Zero, первая половина второго сезона «Аркейн». Также в сеть попали два полнометражных мультфильма — Mononoke the Movie: Phantom in the Rain и спин-офф «Губки Боба» под названием Plankton: The Movie. Помимо этого просочилась информация по другим проектам стриминга — Jentry Chau vs. The Underworld, Spellbound и Fairly OddParents: A New Wish!

Злоумышленники также грозятся в ближайшее время выложить в сеть следующие проекты: Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance, Blue Box, Sakamoto Days, Beat & Motion, The One Piece.

Теги
АркейнДандадан (Dandadan)Терминатор Ноль (Terminator Zero)Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире 3 (Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu)Ван-Пис (One Piece)Ранма ½ (Ranma ½)
Комментарии (5)

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