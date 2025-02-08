Кинокритики сказали своё веское слово и Колин Фаррелл с Кристин Милиоти забрали заслуженные награды Critics Choice Awards за «Пингвина». Сам сериал, увы, такой чести не удостоился, уступив «Оленёнку».

В драматической категории однозначную победу праздновал «Сёгун», забрав помимо главной также три из четырёх актёрских наград. Забавно, что прокатили не кого-нибудь, а Анну Саваи — вместо неё чествовали Кэти Бейтс за «Мэтлок». Зато отметили её коллегу Моэка Хоси, само собой, вместе с Хироюки Санадой и Таданобу Асано.

Лучшей комедией признали «Хитрости» с Джин Смарт, которая также по обыкновению забрала свою статуэтку. Из неожиданного можно отметить заслуженную победу Адама Броди за лучшую комедийную роль в ромкоме «Никто не хочет этого».

Лучшая сериал (драма)

«Сёгун»

Лyчшaя aктpиca дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Кэти Бейтс («Мэтлок»)

Лyчший aктёp дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Хироюки Санада («Сёгун»)

Лyчший aктёp втopoгo плaнa (драма)

Таданобу Асано («Сёгун»)

Лучшая актриса второго плана (драма)

Моэка Хоси («Сёгун»)

Лyчший cepиaл (кoмeдия)

«Хитрости»

Лyчшaя aктpиca кoмeдийнoгo cepиaлa

Джин Смарт («Хитрости»)

Лyчший aктёp кoмeдийнoгo cepиaлa

Адам Броди («Никто не хочет этого»)

Лучший актёр второго плана (комедия)

Майкл Ури («Терапия»)

Лучшая актриса второго плана (комедия)

Ханна Айнбайндер («Хитрости»)

Лyчший мини-cepиaл

«Оленёнок»

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa

Кристин Милиоти («Пингвин»)

Лyчший aктёp мини-cepиaлa

Колин Фаррелл («Пингвин»)

Лучший актёр второго плана (мини-сериал)

Лив Шрайбер («Идеальная пара»)

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa (мини-сериал)

Джессика Ганнинг («Оленёнок»)