Более чем ожидаемо «Сёгун» забрал все награды на прошедшей церемонии вручения «Золотых Глобусов» — помимо победы в главной номинации свои статуэтки получили Хироюки Санада, Анна Саваи и Таданобу Асано. Не у дел снова остались прекрасные «Медленные лошади» с Гари Олдманом и Джеком Лауденом.
В комедийной категории победили «Хитрости» с Джин Смарт, обойдя «Медведя» и новичка этого года «Никто этого не хочет». Но, пожалуй, главной неожиданностью премии стал проигрыш «Пингвина» — его заслуженную награду забрал «Оленёнок». И если Колин Фаррелл всё же сумел стать лучшим в своей номинации, то Кристин Милиоти по достоинству не оценили, отдав победу Джоди Фостер за никакого «Настоящего детектива».
А вот и полный список победителей «Золотого Глобуса 2025» среди сериалов:
Лyчший cepиaл (дpaмa)
Лyчшaя aктpиca дpaмaтичecкoгo cepиaлa
- Кэти Бейтс («Мэтлок»
- Эмма Д’Арси («Дом дракона»)
- Майа Эрскин («Мистер и миссис Смит»)
- Кира Найтли («Чёрные голуби»)
- Анна Саваи («Сёгун»)
- Кери Рассел («Дипломат»)
Лyчший aктёp дpaмaтичecкoгo cepиaлa
- Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)
- Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности»)
- Эдди Редмэйн («День Шакала»)
- Гари Олдман («Медленные лошади»)
- Хироюки Санада («Сёгун»)
- Билли Боб Торнтон («Землевладелец»)
Лyчший тeлecepиaл (кoмeдия или мюзикл)
- «Медведь»
- «Джентльмены»
- «Никто этого не хочет»
- «Убийства в одном здании»
- «Начальная школа „Эбботт“»
- «Хитрости»
Лyчшaя aктpиca кoмeдийнoгo cepиaлa
- Кристен Белл («Никто этого не хочет»)
- Айо Эдебири («Медведь»)
- Квинта Брансон «Начальная школа „Эбботт“»)
- Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Кэтрин Хан («Это всё Агата»)
Лyчший aктёp кoмeдийнoгo cepиaлa
- Джейсон Сигел («Терапия»)
- Cтив Mapтин («Убийства в одном здании»)
- Адам Броди («Никто не хочет этого»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Mapтин Шopт («Убийства в одном здании»)
- Тед Дэсон («Человек изнутри»)
Лyчший мини-cepиaл, aнтoлoгия или тeлeфильм
- «Пингвин»
- «Оленёнок»
- «Все совпадения неслучайны»
- «Настоящий детектив»
- «Рипли»
- «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»
Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa или тeлeфильмa
- Кристин Милиоти («Пингвин»)
- Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»)
- Джоди Фолстер («Настоящий детектив»)
- Кейт Уинслет («Режим»)
- София Вергара («Гризельда»)
- Наоми Уоттс («Вражда»)
Лyчший aктёp мини-cepиaлa или тeлeфильмa
- Колин Фаррелл («Пингвин»)
- Эндрю Скотт («Рипли»)
- Ричард Гэдд («Оленёнок»)
- Кевин Клайн («Все совпадения неслучайны»)
- Юэн Макгрегор («Джентльмен в Москве»)
- Купер Кох («Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»)
Лyчший aктёp втopoгo плaнa
- Харрисон Форд («Терапия»)
- Таданобу Асано («Сёгун»)
- Джек Лауден («Медленные лошади»)
- Диего Луна («Машина»)
- Хавьер Бардем («Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»)
- Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa
- Дакота Фаннинг («Рипли»)
- Лиза Колон-Зайас («Медведь»)
- Ханна Айнбайндер («Хитрости»)
- Джессика Ганнинг («Оленёнок»)
- Эллисон Дженни («Дипломат»)
- Кали Рейс («Настоящий детектив»)
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