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СЕРИАЛЫ
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Победители «Золотого Глобуса 2025»: триумф «Сёгуна» и проигрыш «Пингвина»

Источник: Reuters

Более чем ожидаемо «Сёгун» забрал все награды на прошедшей церемонии вручения «Золотых Глобусов» — помимо победы в главной номинации свои статуэтки получили Хироюки Санада, Анна Саваи и Таданобу Асано. Не у дел снова остались прекрасные «Медленные лошади» с Гари Олдманом и Джеком Лауденом.

В комедийной категории победили «Хитрости» с Джин Смарт, обойдя «Медведя» и новичка этого года «Никто этого не хочет». Но, пожалуй, главной неожиданностью премии стал проигрыш «Пингвина» — его заслуженную награду забрал «Оленёнок». И если Колин Фаррелл всё же сумел стать лучшим в своей номинации, то Кристин Милиоти по достоинству не оценили, отдав победу Джоди Фостер за никакого «Настоящего детектива».

А вот и полный список победителей «Золотого Глобуса 2025» среди сериалов:

Лyчший cepиaл (дpaмa)

Лyчшaя aктpиca дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший тeлecepиaл (кoмeдия или мюзикл)

Лyчшaя aктpиca кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший мини-cepиaл, aнтoлoгия или тeлeфильм

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa или тeлeфильмa

Лyчший aктёp мини-cepиaлa или тeлeфильмa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa

Теги
СёгунМедленные лошади
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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