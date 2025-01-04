Сериал «Франчайз» о трудностях съёмки супергеройского кино закрыли после первого сезона

Комедийный сериал «Франчайза» от HBO не получит продолжение. Deadline поделился эксклюзивной новостью о том, что сатирический проект о трудностях съёмки супергеройского кино закрыли после первого сезона.

Создателем шоу, а также одним из его исполнительных продюсеров и сценаристов выступил Джон Браун («Наследники», «Авеню 5»). В сериале сыграли Даниэль Брюль, Ая Кэш, Билли Магнуссен, Химеш Патель, Ричард Э. Грант, Лолли Адефоп и другие.

Первый и единственный сезон проекта из восьми эпизодов вышел на HBO прошлой осенью.