Новый сериал HBO с Бароном Земо пародирует Marvel — трейлер «Франчайза» от Сэма Мендеса и Армандо Ианнуччи

Всегда хотели узнать, что творится за кадром марвеловских блокбастеров? Мы, конечно, можем много всего нафантазировать, но, думается, у HBO это получится смешнее. Особенно с Армандо Ианнуччи («Вице-президент») у руля, чьё присутствие угадывается уже по первому трейлеру сатирической комедии «Франчайз».

Начало как минимум многообещающее — Даниэль Брюль в роли режиссёра, потешающийся над бывшими коллегами по супергеройскому цеху, это не хуже «Тора: Рагнарёка». Его герой просто хочет снять достойное кино, но машина по созданию франчайзов буквально сжирает его. Вместе с ним попытаются выжить в этой мясорубке и не сойти с ума Ая Кэш, Билли Магнуссен, Химеш Патель, Ричард Э. Грант и Лолли Адефоп.

А ещё одним из создателей сериала выступает Сэм Мендес, что повышает ставки автоматически.