Новые сериалы недели: «Пингвин» с Колином Фарреллом, «Это всё Агата» от Marvel и другие

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ABC (US)

Морган — мать-одиночка, воспитывающая троих детей. От остальных матерей-одиночек её отличает исключительный ум, а также тяга к раскрытию всевозможных преступлений. Последнее положило начало необычному партнёрству с детективом полиции. Теперь Морган занимается тем, что ей нравится и по плечу — расследует убийства.

От сотен прочих процедуралов этот проект отличает наличие Дрю Годдарда в создателях, а также Кэйтлин Олсон из «В Филадельфии всегда солнечно» в главной роли.