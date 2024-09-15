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СЕРИАЛЫ
385

Новые сериалы недели: «Пингвин» с Колином Фарреллом, «Это всё Агата» от Marvel и другие

Источник: Max

Ну наконец-то сериальный мир чуточку ожил. Третья неделя сентября отметится премьерой криминальной драмы «Пингвин» по вселенной DC в целом и миру «Бэтмена» Мэтта Ривза в частности. Студия Marvel не побоится выкатить на зрительский суд мистический как-бы-ужастик «Это всё Агата» по миру «ВандаВижна». На телеканале ABC стартует процедурал «Большой потенциал», а канал FX презентует очередную «Американскую историю».

Вторник, 17 сентября

 
Премьера+
ABC (US)
Большой потенциал High Potential

драма, детектив

В ролях Кэйтлин Олсон, Джависия Лесли, Дениз Акдениз, Джуди Рейес, Дэниел Сунджата, Мэттью Лэмб

Морган — мать-одиночка, воспитывающая троих детей. От остальных матерей-одиночек её отличает исключительный ум, а также тяга к раскрытию всевозможных преступлений. Последнее положило начало необычному партнёрству с детективом полиции. Теперь Морган занимается тем, что ей нравится и по плечу — расследует убийства.

От сотен прочих процедуралов этот проект отличает наличие Дрю Годдарда в создателях, а также Кэйтлин Олсон из «В Филадельфии всегда солнечно» в главной роли.

 
Премьера+
FX
Американская история спорта American Sports Story

драма, биография, спорт

В ролях Джош Андрес Ривера, Патрик Шварценеггер, Линдсей Мендес, Тэмми БланчардТомас Садоски, Норберт Лео Бац, Джерри Ливайн

Антология, посвящённая заслуживающим внимания событиям в мире спорта. Но какую бы персону или событие в сериале ни обсуждали, все они пропускаются через призму современного взгляда на вещи и любая история рассказывается от лица сразу нескольких её фигурантов.

Очередная антология из серии «Американская история». На этот раз все сюжеты объединяют спорт и околоспортивные темы.

Среда, 18 сентября

 
Премьера+
Disney+
Это всё Агата Agatha All Along

фантастика, фэнтези, драма, комедия, приключенческий

В ролях Кэтрин ХанПэтти ЛюПонОбри ПлазаПол АдельштейнДжо ЛокСашир ЗаматаАли АнОквуи ОкпоквасилиМайлз Гутьеррез-РайлиЭмма Колфилд

Спин-офф «ВандаВижна». Околдованная Агата Харкнесс вновь обретает свободу благодаря помощи подростка. Заинтригованная его мольбой, она отправляется на «Дорожные испытания ведьм», чтобы вернуть себе силы и выяснить мотивы своего освободителя.

Спин-офф «ВандаВижна», о котором никто особенно и не просил. Но студии Marvel сюжет об Агате Харкнесс показался интересным достаточно, чтобы превратить его в полноценный сериал. Им, конечно, виднее.

Видео

Четверг, 19 сентября

 
Премьера+
HBO Max
Пингвин The Penguin

драма

В ролях Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Тео Росси, Дэвид Х. Холмс, Майлс Хамфус, Хантер Эмери

Действие сериала развернётся спустя неделю после событий фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза. Криминальная драма расскажет о приходе Освальда «Оза» Кобблпота (Пингвина) к власти в преступном мире Готэм-Сити

Она из самых многообещающих премьер этой осени — мини-сериал о тёмных готэмских делишках Освальда Кобблпота, который критики успели оценить на отлично.

Видео

Воскресенье, 22 сентября

 
Конец сезона4
TNT
Сквозь снег Snowpiercer

драма, триллер

В ролях Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова

Создатель Грэм Мэнсон

Десятый эпизод с красноречивым заголовком Last Stop станет заключительным для четвёртого сезона и сериала.

Видео

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