Новые сериалы недели: «Пингвин» с Колином Фарреллом, «Это всё Агата» от Marvel и другие

Ну наконец-то сериальный мир чуточку ожил. Третья неделя сентября отметится премьерой криминальной драмы «Пингвин» по вселенной DC в целом и миру «Бэтмена» Мэтта Ривза в частности. Студия Marvel не побоится выкатить на зрительский суд мистический как-бы-ужастик «Это всё Агата» по миру «ВандаВижна». На телеканале ABC стартует процедурал «Большой потенциал», а канал FX презентует очередную «Американскую историю».
Вторник, 17 сентября
драма, детектив
В ролях Кэйтлин Олсон, Джависия Лесли, Дениз Акдениз, Джуди Рейес, Дэниел Сунджата, Мэттью Лэмб
Морган — мать-одиночка, воспитывающая троих детей. От остальных матерей-одиночек её отличает исключительный ум, а также тяга к раскрытию всевозможных преступлений. Последнее положило начало необычному партнёрству с детективом полиции. Теперь Морган занимается тем, что ей нравится и по плечу — расследует убийства.
От сотен прочих процедуралов этот проект отличает наличие Дрю Годдарда в создателях, а также Кэйтлин Олсон из «В Филадельфии всегда солнечно» в главной роли.
драма, биография, спорт
В ролях Джош Андрес Ривера, Патрик Шварценеггер, Линдсей Мендес, Тэмми БланчардТомас Садоски, Норберт Лео Бац, Джерри Ливайн
Антология, посвящённая заслуживающим внимания событиям в мире спорта. Но какую бы персону или событие в сериале ни обсуждали, все они пропускаются через призму современного взгляда на вещи и любая история рассказывается от лица сразу нескольких её фигурантов.
Очередная антология из серии «Американская история». На этот раз все сюжеты объединяют спорт и околоспортивные темы.
Среда, 18 сентября
фантастика, фэнтези, драма, комедия, приключенческий
В ролях Кэтрин ХанПэтти ЛюПонОбри ПлазаПол АдельштейнДжо ЛокСашир ЗаматаАли АнОквуи ОкпоквасилиМайлз Гутьеррез-РайлиЭмма Колфилд
Спин-офф «ВандаВижна». Околдованная Агата Харкнесс вновь обретает свободу благодаря помощи подростка. Заинтригованная его мольбой, она отправляется на «Дорожные испытания ведьм», чтобы вернуть себе силы и выяснить мотивы своего освободителя.
Спин-офф «ВандаВижна», о котором никто особенно и не просил. Но студии Marvel сюжет об Агате Харкнесс показался интересным достаточно, чтобы превратить его в полноценный сериал. Им, конечно, виднее.
Четверг, 19 сентября
драма
В ролях Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Тео Росси, Дэвид Х. Холмс, Майлс Хамфус, Хантер Эмери
Действие сериала развернётся спустя неделю после событий фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза. Криминальная драма расскажет о приходе Освальда «Оза» Кобблпота (Пингвина) к власти в преступном мире Готэм-Сити
Она из самых многообещающих премьер этой осени — мини-сериал о тёмных готэмских делишках Освальда Кобблпота, который критики успели оценить на отлично.
Воскресенье, 22 сентября
драма, триллер
В ролях Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова
Создатель Грэм Мэнсон
Десятый эпизод с красноречивым заголовком Last Stop станет заключительным для четвёртого сезона и сериала.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: