Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 сентября

Сериал «Гарри Поттер» начинает кастинг на главные роли. Ищут без оглядки на расу, гендер и сексуальную ориентацию.

Нил Гейман хочет уйти из «Благих знамений», чтобы спасти сериал. И не оставить зрителей без замечательного третьего сезона.

«Цитадель: Диана» братьев Руссо демонстрирует боевые навыки героини (трейлер). Женщина с железной мотивацией выходит на тропу войны.

Элизабет Олсен не поняла решение Marvel резко сделать из Алой ведьмы злодейку. Актриса допускает, что больше не вернётся к этой роли

Кольцо не налезло на Перчатку Бесконечности: Джош Бролин отказался от главной роли в сериале про Зелёных фонарей. Придется искать кого-то другого.

Спин-офф «Детства Шелдона» показал свои первые кадры. Кому-то и эта история наверняка покажется интересной.

Первые отзывы на «Пингвина» появились на Rotten Tomatoes. У критиков уже сложилось однозначное мнение.

Женщина бросает вызов богам в трейлере кровавого фэнтези Зака Снайдера «Сумерки богов». Кровища во все стороны.