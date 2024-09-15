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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
На YouTube состоялась премьера фанатского хоррор-фильма «Чужой: Понедельник» в стиле аниме 80-х годов Убивай её больше: хоррор-новелла Slay the Princess получит обновление The Pristine Cut Кровь, секс и драконы в тизере эпического фэнтези «Сумерки богов» Зака Снайдера Самый известный враг Спауна получит новую мини-серию о своём происхождении Pepsi против Coke: Стивен Спилберг и Джадд Апатоу снимут фильм про величайшее противостояние 80-х
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СЕРИАЛЫ
280

Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 сентября

Источник: Warner Bros.
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Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Кей-поп
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Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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2Телеовощи – 565: Планета гэнг-бэнгов
 
0Ноль кадров в секунду – 543: Вечные права
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 636: «Ловушка» М. Найта Шьямалана, «Виды доброты», «Максин XXX» и «Чужой: Завет»
 
3ЕВА – 597: Выдрочка
 
2Телеовощи – 564: Эксперименты над мамкой
 
1Ноль кадров в секунду – 542: Альтушки не против ящерок
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 635: «Чужой: Ромул», новый «Ворон», «Наёмный убийца» Джона Ву, «Блэйд 4» с Уэсли Снайпсом
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