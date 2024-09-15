Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 сентября

Сериал «Гарри Поттер» начинает кастинг на главные роли. Ищут без оглядки на расу, гендер и сексуальную ориентацию.
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Кольцо не налезло на Перчатку Бесконечности: Джош Бролин отказался от главной роли в сериале про Зелёных фонарей. Придется искать кого-то другого.
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Первые отзывы на «Пингвина» появились на Rotten Tomatoes. У критиков уже сложилось однозначное мнение.
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