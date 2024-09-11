Кольцо не налезло на Перчатку Бесконечности: Джош Бролин отказался от главной роли в сериале про Зелёных фонарей

Джош Бролин решил не брать в руки дисишное колечко — он отказался участвовать в съёмках сериала Lanterns по мотивам серии комиксов «Зелёный фонарь».

Бролину предлагали роль Хэла Джордана — задиристого Фонаря, которого в 2011 году в горе-фильме сыграл Райан Рейнольдс. Как берутся утверждать многие источники, актёр получил предложение кольца и денежного чека в конце августа и на последних выходных принял решение не связываться.

Похоже, Бролина не поразил шоураннер 8-серийного шоу Крис Манди, один из создателей сериала «Озарк». Ещё над сюжетом работает небезызвестный Дэймон Линделоф — создатель комиксоидного сериала «Хранители» и один из сценаристов легендарных «Остаться в живых».

Lanterns параллельно ищут режиссёров — съёмки планируют начать в январе следующего года.

Самым известным заходом Бролина в пучины экранизаций комиксов — роль безумного титана Таноса в «Мстителях: Войне бесконечности» и «Мстители: Финал». Ещё он изображал Кейбла в «Дэдпуле 2».

Разные инсайдеры говорят, что от роли успел отказаться Мэттью Макконахи. На очереди — Юэн Макгрегор, Тимоти Олифант и бог знает кто ещё.

Lanterns хотят быть похожими по духу на «Настоящего детектива». Бывалый и опытный Джордан будет расследовать убийство на Земле, имея в напарниках неопытного межгалактического копа Джона Стюарта — одного из первых чернокожих супергероев в мире комиксов DC.

Стюарта должен сыграть молодой и начинающий актёр.