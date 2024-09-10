Сериал «Гарри Поттер» начинает кастинг на главные роли

Осень — это сезон, когда горят не только костры рябин. В этом году возгорятся ещё и пятые точки всех, кто будет следить за кастингом на главные роли в грядущий сериал «Гарри Поттер». Ну, или произойдёт чудо — и обойдёмся без масштабных пожаров. Но в такое пока не очень-то верится.

В Великобритании запущен общенациональный кастинг на центральные роли в многосерийное фэнтези по культовым романам Джоан Роулинг. Вот, даже афишку для этого специальную выпустили.

Согласно официальным данным, на роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер ищут детишек 9–11 лет. В кастинге могут участвовать британцы и ирландцы без оглядки на их этническую принадлежность, расу (ну, вы поняли), наличие инвалидности, сексуальную ориентацию и гендерную принадлежность.

Устроители мероприятия ожидают набрать максимально разнообразный и инклюзивный состав. Фэнтези о приключениях расово разнообразных и гендерно-флюидных квиров в школе чародейства и волшебства уйдёт в активное производство в апреле 2025 года.