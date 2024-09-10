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Третий сезон «Благих знамений» поставлен на паузу

Источник: Amazon

Благие вести! Гейство, известное как третий сезон «Благих знамений», застопорилось. Пошуршав метафорическими бородами, главные герои собирались продолжать, после того как проект получил продление на третий — финальный — сезон в конце прошлого года. И всё у голубков Азирафеля и Кроули вроде бы шло хорошо, но тут подкачало реноме автора первоисточника и по совместительству шоураннера экранизации Нила Геймана.

Из-за обвинений автора в сексуальном насилии нынче все его экранные проекты (помимо давно отснятого продолжения «Песочного человека») поставлены на производственную паузу. Вот и «Знамения», снимавшие свой третий сезон в Шотландии, вынуждены взять передышку. Новости эксклюзивно сообщил портал Deadline, который пока не успел разжиться официальными комментариями на эту тему.

Всем, кто ждал нового смачного дружеского поцелуя ангела и демона в исполнении Майкла Шина и Дэвида Теннанта, придётся пересматривать то, что случился в финале второго сезона. Потому что новых нежностей, возможно, придётся ждать очень долго. Не соболезнуем.

Теги
Благие знамения
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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