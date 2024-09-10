Третий сезон «Благих знамений» поставлен на паузу

Благие вести! Гейство, известное как третий сезон «Благих знамений», застопорилось. Пошуршав метафорическими бородами, главные герои собирались продолжать, после того как проект получил продление на третий — финальный — сезон в конце прошлого года. И всё у голубков Азирафеля и Кроули вроде бы шло хорошо, но тут подкачало реноме автора первоисточника и по совместительству шоураннера экранизации Нила Геймана.

Из-за обвинений автора в сексуальном насилии нынче все его экранные проекты (помимо давно отснятого продолжения «Песочного человека») поставлены на производственную паузу. Вот и «Знамения», снимавшие свой третий сезон в Шотландии, вынуждены взять передышку. Новости эксклюзивно сообщил портал Deadline, который пока не успел разжиться официальными комментариями на эту тему.

Всем, кто ждал нового смачного дружеского поцелуя ангела и демона в исполнении Майкла Шина и Дэвида Теннанта, придётся пересматривать то, что случился в финале второго сезона. Потому что новых нежностей, возможно, придётся ждать очень долго. Не соболезнуем.