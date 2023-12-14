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«Благие знамения» продлены на третий сезон

История крепчайшей демонически-ангельской любви продолжается. Но это, слава богу, ненадолго. Плохая новость: стриминговый сервис Amazon продлил на третий сезон «Благие знамения». И благая весть: этот сезон окажется для сериала последним.

Соавтор литературного первоисточника и шоураннер его адаптации Нил Гейман невероятно рад, что их с Терри Пратчеттом творение зрители смогут увидеть во всей его полноте и завершённости. И сообщил, что в третьем сезоне неразлучной парочке вновь придётся столкнуться с концом света. Планы по задуманному Армагеддону рушатся, и только Кроули (Дэвид Теннант) с Азирафелем (Майкл Шин) могут всё исправить.

Съёмки третьего сезона начнутся в ближайшее время и будут проходить в Шотландии.

Промо-арт сериала «Благие знамения»
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ГалереяБлагие знамения
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Источник фотографий: Depositphotos

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