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Шоураннер «Благих знамений» покинул ещё один проект Нила Геймана

Источник: Amazon

Создаётся ощущение, что за кулисами разыгрывается недоступная чужому глазу драма. Спустя пару дней после объявления о том, что в потенциальном третьем сезоне «Благих знамений» Нила Геймана не поучаствует соавтор первых двух Дуглас Маккиннон, от портала Deadline поступила свежая информация о другом их совместном проекте — «Сыновьях Ананси».

Оказывается, Маккиннон выбыл и из спин-оффа многострадальных «Американских богов». Нынче этот проект находится на стадии раннего постпроизводства. Съёмки шестисерийного первого сезона завершились в мае.

Что послужило причиной ухода шоураннера из тёмного фэнтези о паучьем боге, неизвестно. Маккиннона упомянут в титрах «Сыновей Ананси» как исполнительного продюсера и автора дополнительно отснятого материала.

Теги
Сыновья Ананси
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