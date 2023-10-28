Шоураннер «Благих знамений» покинул ещё один проект Нила Геймана

Создаётся ощущение, что за кулисами разыгрывается недоступная чужому глазу драма. Спустя пару дней после объявления о том, что в потенциальном третьем сезоне «Благих знамений» Нила Геймана не поучаствует соавтор первых двух Дуглас Маккиннон, от портала Deadline поступила свежая информация о другом их совместном проекте — «Сыновьях Ананси».

Оказывается, Маккиннон выбыл и из спин-оффа многострадальных «Американских богов». Нынче этот проект находится на стадии раннего постпроизводства. Съёмки шестисерийного первого сезона завершились в мае.

Что послужило причиной ухода шоураннера из тёмного фэнтези о паучьем боге, неизвестно. Маккиннона упомянут в титрах «Сыновей Ананси» как исполнительного продюсера и автора дополнительно отснятого материала.