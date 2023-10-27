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СЕРИАЛЫ
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Том Хиддлстон призывает вас отыскать свою великую цель на постере «Локи»

Второй сезон стримингового балаганчика «Локи», в котором уже не совсем понятно что забыл Том Хиддлстон, продолжает пополнять свою галерею. В сети появился свежий ретро-постер второго сезона приключенческого сериала Marvel Studios.

На плакате в честь выхода четвёртого эпизода под названием Heart of the TVA заглавный герой пространственно-временной беготни по параллельным реальностям призывает всех неравнодушных отыскать свою великую цель, потому что актуальная временная линия нуждается в спасении.

Постеры сериала «Локи»
Теги
ГалереяЛоки
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Источник фотографий: Depositphotos

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