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Канг, Равонна и Мисс Минутка на свежих постерах второго сезона «Локи»

По мере выхода свежих эпизодов приключенческий сольник бога обмана продолжает пополнять свою галерею постеров. Вышедший позавчера третий эпизод второго сезона «Локи» под лаконичным названием «1893 год» обзавёлся парочкой оригинальных плакатов. Одна афиша посвящена Равенне Ренслейер (Гугу Мбата-Роу), а вторая — Кангу (Джонатан Мейджерс). Для Мисс Минутки (Тара Стронг) тоже место отыскалось.

Собственно, эти три персонажа и заняли центральное место в повествовании третьего эпизода, раскрывшего о них много интересных деталей. Локи, Мобиус и Сильвия в сюжете участвовали, но отступили на второй план перед драматическими перипетиями из жизни вышеуказанного трио.

Постеры сериала «Локи» Постеры сериала «Локи»
Теги
Локи
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Источник фотографий: Depositphotos

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