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Отцы и дети устраивают друг другу ад в трейлере драмы «Цикады»

Пожалейте их, ведь они так страдают в драматической драме о тяготах жизни современных подростков. В сети появился крайне депрессивный трейлер нового проекта «Кинопоиска» — многосерийной драмы «Цикады» о московских школьниках, у которых всё-всё в жизни плохо. Сериал под режиссурой Евгения Стычкина стартует на потоковом сервисе 26 октября.

Пренеприятные главные герои — выпускники одной из московских школ — как-то вот совсем неудачно начинают свою взрослую жизнь. На одной из отвязных вечеринок, куда они отправляются, происходит трагедия. Теперь все вовлечённым в неё, включая следствие, придётся выяснить, что, как и почему произошло. Ну и походу наковырять вагон и маленькую тележку тайн и проблем, которые герои будут долго и с чувством смаковать.

В сериале вместе со Стычкиным снимаются Григорий Верник, Софья Аржаных, Кирилл Буханцев, Илья Виногорский, Екатерина Воронина, Ирина Паутова, Ольга Сутулова, Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова и другие.

Теги
ВидеоЦикады
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Источник фотографий: Depositphotos

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