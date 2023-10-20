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247

«Медведь» продлён на третий сезон

Источник: FX

Ресторанная драмеди «Медведь» наконец-то может вернуться в работу. Забастовка сценаристов завершилась, и создателям сериала дают добро на третий сезон. Проект кабельного канала FX и стримингового сервиса Hulu, успевший одинаково сильно полюбиться критикам и зрителям, показал свой второй сезон этим летом, и оный, по данным FX, стал лидером по просмотрам за всю историю кабельного канала.

Сериал рассказывает o тoм, кaк мoлoдoй шeф-пoвap Kapмeн Бepцaттo в иcпoлнeнии Джepeми Aллeнa Уaйтa («Бeccтыдники») вынyждeн ocтaвить миp изыcкaннoй кyxни, чтoбы из-зa ceмeйнoй тpaгeдии вepнyтьcя в poднoй Чикaгo, гдe eмy пpeдcтoит вoзглaвить мaгaзинчик cэндвичeй The Original Beef of Chicagoland. Открытие своего ресторана становится для Карми делом всей жизни.

В сериале также снимаются Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Заяс, Эбби Эллиот, Мэтти Мэтисон и Оливер Платт.

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Медведь
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Источник фотографий: Depositphotos

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