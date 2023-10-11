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СЕРИАЛЫ
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Помощник шерифа Джо Кири и его навыки в свежем промо пятого сезона «Фарго»

И ничего смешного тут нет. Просто скользко и руки замёрзли. Кабельный канал FX продолжает знакомить зрителей с главными персонажами пятого сезона криминальной антологии «Фарго» Ноя Хоули. Чуть больше удалось узнать и о персонаже Джо Кири. Оказывается, парень не просто помощник шерифа Роя Тиллмана (Джон Хэм), он ещё и его сын.

Как Тиллман-младший будет справляться со своими профессиональными обязанностями, начнём узнавать 21 ноября.

Пятый сезон расскажет о событиях 2019 года в Миннесоте и Северной Дакоте. В оных фигурирует таинственное похищение и супруга-притворщица. Последнюю почти наверняка играет Джуно Темпл.

Теги
ВидеоФарго
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Источник фотографий: Depositphotos

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