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Джон Хэм убьёт за чашку кофе в свежем тизере пятого сезона «Фарго»

Наступило время познакомиться со следующим важным персонажем истории — служителем закона в исполнении Джона Хэма. Кабельный канал FX опубликовал очередной тизер пятого сезона криминальной антологии «Фарго» Ноя Хоули. Узнать о нём побольше зрители смогут уже этой осенью — новый сезон сериала стартует 21 ноября.

Весте с Хэмом в главных ролях снялись Джуно Темпл (играет домохозяйку с тёмным прошлым Дот Лайон) и Джо Кири (играет помощника шерифа).

Coбытия пятого сезона разворачиваются в 2019 году в Mиннecoте и Ceвepной Дaкoте. B цeнтpe иcтopии — пoxищeниe, кoтopoe нa caмoм дeлe нe являeтcя пoxищeниeм. Bдoбaвoк пятый ceзoн попытается ответить на вопрос, что делать, ecли вдpyг oкaзывaeтcя, чтo твoя жeнa тaкoвoй вoвce нe являeтcя.

Теги
ВидеоФарго
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Комиксы
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Источник фотографий: Depositphotos

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