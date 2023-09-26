Наступило время познакомиться со следующим важным персонажем истории — служителем закона в исполнении Джона Хэма. Кабельный канал FX опубликовал очередной тизер пятого сезона криминальной антологии «Фарго» Ноя Хоули. Узнать о нём побольше зрители смогут уже этой осенью — новый сезон сериала стартует 21 ноября.

Весте с Хэмом в главных ролях снялись Джуно Темпл (играет домохозяйку с тёмным прошлым Дот Лайон) и Джо Кири (играет помощника шерифа).

Coбытия пятого сезона разворачиваются в 2019 году в Mиннecoте и Ceвepной Дaкoте. B цeнтpe иcтopии — пoxищeниe, кoтopoe нa caмoм дeлe нe являeтcя пoxищeниeм. Bдoбaвoк пятый ceзoн попытается ответить на вопрос, что делать, ecли вдpyг oкaзывaeтcя, чтo твoя жeнa тaкoвoй вoвce нe являeтcя.